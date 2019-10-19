«Почта России» доставляет. Петербурженке выдали вскрытую посылку с надкусанным шоколадом

С качественно новым уровнем почтовых услуг столкнулась клиентка ФГУПа во Фрунзенском районе Петербурга. Отправленная первым классом посылка ждать себя не заставила, но и удовольствия не принесла – оно досталось кому-то по пути.

Своими впечатлениями от работы «Почты России» с «Фонтанкой» поделилась читательница, которая 19 октября получила посылку в отделении №289 на улице Олеко Дундича, 36/1. Из Калининграда ей передали витамины, сладости и позаботились об оперативности, оплатив доставку 1-м классом.

Служба уложилась за четыре дня, но задачу можно считать проваленной. «Посылка погрызенная снаружи. Витамины целы, но упаковки помяты и разорваны. От шоколада отгрызен большой кусок», – рассказывает получательница.





Коробка в спецпакете ещё накануне путешествовала по сортировочным центрам. На складе, как говорят почтовики, её принимали в девственной упаковке, но в отделение она поступила уже порченной. Вероятно, голодающие покусились на неё на Софийской.

«Очень неприятно. Как теперь возместить моральный ущерб? И будут ли его возмещать? Теперь подумаешь сто раз, отправлять сладкие подарки племянникам или нет. Отправишь, и придёт посылка с обгрызенным содержимым», – сетует читательница.

В отделении на её вопросы развели руками, заявив, что с подобным сталкиваются впервые. «Фонтанка» запросила комментарий у пресс-службы почты.