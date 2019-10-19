Кержаков второй матч подряд сыграет в основе «Зенита». Петербуржцы назвали состав на игру с «Ростовом»
Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на матч 13 тура чемпионата РПЛ против «Ростова» в субботу, 19 октября, в Петербурге.
Петербургский клуб появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба.
Отметим, что вратарь Михаил Кержаков проводит второй матч подряд в стартовом составе. Основной голкипер Андрей Лунев вновь остался в запасе.
Запасные игроки: Александр Васютин, Андрей Лунев, Йордан Осорио, Данила Прохин, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Матиас Краневиттер, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Роберт Мак.
Матч начнется в 19:00. После 12 туров у обеих команд по 26 очков.
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