Смольный взялся за кофе. После публикации «Фонтанки» чиновники нашли нарушения у 27 киосков-оборотней

Комитет по контролю за имуществом Петербурга 19 октября провел рейд против незаконной торговли возле станций метрополитена. Как рассказали в ведомстве, провести общегородской субботник не в парках, а на улицах города их вдохновила публикация «Фонтанки».

Всего ККИ проверил ларьки у 54 станций метро. Нарушения нашлись у 27 павильонов, которые по договору должны торговать газетами: возле станций "Площадь Ленина", "Черная речка", "Пионерская", "Озерки", "Гражданский проспект", "Проспект Ветеранов"," Ленинский проспект", "Автово", "Нарвская", "Чернышевская", "Площадь Александра Невского", "Горьковская", "Балтийская", "Пушкинская", "Сенная площадь", "Купчино", "Звездная", "Московские ворота", "Электросила", "Московская". В ходе рейда чиновники изъяли 1080 единиц товара и три киоска.

Ранее «Фонтанка» подробно писала о предприимчивом бизнесмене, который заключил со Смольным договоры на льготных условиях и обязался поставить киоски с печатной продукцией. На самом деле из свежего там только кофе.



