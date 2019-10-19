Брекзит переносят на 2020 год. Премьер Джонсон не отказывается от 31 октября как дня разрыва Великобритании с ЕС

Выход Великобритании из Евросоюза затягивается. Палата общин на внеочередном заседании в субботу, 19 октября, приняла «поправку Летвина», которая запрещает выносить на голосование парламента соглашение с ЕС без принятия необходимых нормативных актов.

Как отмечает BBC, теперь премьер Борис Джонсон должен отправить в Брюссель письмо с просьбой об отсрочке Брекзита по крайней мере на три месяца. Смысла выносить соглашение с ЕС на голосование сегодня нет, сообщают британские журналисты. Однако сам премьер-министр королевства заявил, что отсрочек не будет.

«Никаких отсрочек, Брекзит 31 октября, – цитирует Джонсона британская общенациональная общественная телерадиовещательная организация. – Я не буду вести переговоры с ЕС».

«Никакой закон не заставит меня сделать это», – дополняет спич премьера «Интерфакс».





Джонсон обязуется уже на следующей неделе внести от правительства все законы, принятия которых требует «поправка Летвина». По замыслу ее автора, депутата Оливера Летвина, Брекзит будет отсрочен даже в том случае, если парламент Великобритании одобрит новую сделку с ЕС.

Британские законодатели 19 октября голосуют по обновленному соглашению о Брекзит, заключенному между Великобританией и ЕС в минувший четверг. Для того чтобы его ратифицировать, премьеру страны Борису Джонсону нужно добиться поддержки большинства. Для этого ему потребуются голоса хотя бы части оппозиции.

Однако лидер британских лейбористов Джереми Корбин назвал свежее соглашение, согласованное с ЕС Борисом Джонсоном, еще более ужасным, чем сделка его предшественницы Терезы Мэй.

Против соглашения выступил и лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд. «Его (премьера Бориса Джонсона. – Прим. ред.) и его приближенных на Даунинг-стрит, 10 не интересует Шотландия», – цитирует «Интерфакс» выступление Блэкфорда в Палате общин.

В ответ на слова премьера о том, что «закон ему не указ», лидер шотландцев пригрозил Джонсону судом. «Премьер думает, что он выше закона. Премьер-министр, вас ждет суд», – сказал Блэкфорд.

Как напоминает BBC, сегодня ВВП ЕС без Великобритании оценивается в 16 триллионов долларов, а ВВП территорий, подконтрольных Лондону, почти в 3 триллиона долларов. Доля Британии в экспорте ЕС – 18%, а доля ЕС в британском экспорте – 48%.

Эксперты издания отмечают, что ЕС пойдёт навстречу Лондону, если лидеры Великобритании договорятся попросить об этом Брюссель.





Противники Брекзита с ликованием встретили новости об очередном поражении Джонсона в парламенте и начали расходиться с площади перед Палатой общин, сообщают СМИ. За время своего премьерства Джонсон не выиграл ни одного голосования, уточняет BBC.

Дискуссия о будущем ЕС и Великобритании будет продолжена на следующей неделе.

Политический кризис в королевстве продолжается с 2016 года, когда в результате референдума 23 июня за выход страны из состава Евросоюза проголосовали 51,9% участников плебисцита.