Сергей Макаров: Выявленные Минкультом нарушения не входили в предмет проверки КГИОП

Нарушения, которые выявило Министерство культуры в ходе внеплановой инспекции деятельности комитета по охране памятников Петербурга, не относились к предмету проверки. По ее итогам деятельность КГИОП была признана эффективной.

Об этом «Фонтанке» 19 октября рассказал глава комитета Сергей Макаров. «Управлением Министерства культуры проведена проверка деятельности КГИОП по государственной охране 3686 объектов культурного наследия федерального значения на территории Санкт-Петербурга, по результатам которой деятельность комитета признана эффективной. Несмотря на выявленные нарушения, не относившиеся к предмету проверки, комиссией установлено, что в проверяемый период, 2017-2019 годы, утверждены предметы охраны на 19,9 процента объектов культурного наследия федерального значения, охранные обязательства – на 22 процента объектов», – сообщил председатель комитета.

Ранее Минкульт опубликовал отчет о проверке. В нем говорилось, что профильный комитет Смольного не принимал меры по утверждению предметов охраны и охранных обязательств ряда объектов культурного наследия.

В октябре Министерство культуры объявило о начале разработки поправок в закон об охране объектов культурного наследия, согласно которым ведомство получит исключительные полномочия по надзору за памятниками федерального значения. Соответственно, КГИОП в случае их принятия потеряет соответствующие полномочия.

В Петербурге насчитывается почти 9000 памятников. Из них более 40% – объекты культурного наследия федерального значения. В кулуарах Смольного отмечают: к тому, как комитет сейчас исполняет эти обязанности, у министерства претензий не нашлось.



