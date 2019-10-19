Шварценеггера у Адмиралтейства сменил Боттичелли. Битва с Водоканалом продолжается

На пульте управления фонтаном в Александровском саду не прекращается битва между уличным искусством и служебной инструкцией. К борьбе за дело Терминатора подключили художников Возрождения.

Коллаж с изображением земляных коммунальных работ появился на шкафу в парке 19 октября. На нем экскаватор вгрызается в грунт и дотягивается до репродукции картины Боттичелли «Рождение Венеры». Озаглавлено все фразой «докопались до искусства».

Напомним, 5 октября на том же месте появилась копия портрета Арнольда Шварценеггера работы Никаса Сафронова, который «Железному Арни» вручили в Петербурге на форуме «Синергия». Водоканал оперативно отправил бригаду, чтобы демонтировать изображение, так как с ним никто размещение не согласовывал. Сафронов назвал действия предприятия вандализмом. После этого там появлялась надпись «I’ll be back» и портрет Шварценеггера в образе Терминатора, а также изображение, из которого следовало, что Водоканал – это подразделение корпорации SkyNet.





На сайте change.org появилась петиция, авторы которой требуют вернуть Шварценеггера в Александровский сад, а также легализовать стрит-арт. Пока удалось собрать 2,5 тысячи подписей.

Как рассказал «Фонтанке» Никас Сафронов, до сих пор его происходящее не сильно занимало, однако появление петиции ему приятно и важно. «Петербуржцы не простые совсем люди, вдруг решили вернуть ту историю, которая была в начале и которая им понравилась, – говорит художник. – Я их поддерживаю. Мне важно, что жители хотят, чтобы их парки были красивыми, не просто тумбы стояли пустые. Я всегда буду поддерживать такие инициативы, и связанные со мной и не связанные».