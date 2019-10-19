Девочку-маугли забрали у многодетной матери в Орловской области. Под уголовное дело попали соцработники

Следственный комитет Орловской области возбудил уголовное дело по статье о халатности после того, как медики увидели состояние изъятой из семьи 11-летней девочки. У нее еще семь братьев и сестер.

Как сообщает региональный СК 19 октября, сотрудники системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних попали под уголовное преследование из-за того, что игнорировали живущую в Орловском районе семью. Женщина, которую местные СМИ называют любительницей выпить, живет с восемью своими детьми в антисанитарных условиях. Состояние 11-летней дочери ее, судя по всему, не волновало, неделю назад она попала в больницу с истощением. Сейчас все дети определены в спецучреждения.

Журналисты из ОрелTimes со ссылкой на представителей больницы утверждают, что девочка ползает на четвереньках, не знает, что такое ложка и кровать. У нее серьезные нарушения в развитии, ребенок не умеет говорить и, вероятно, подвергался сексуальному насилию.

Оценку поведения матери следователи пока не дали.



