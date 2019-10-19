Длинно, скользко, холодно и нелегально: хайлайнеры прошли «Красный треугольник» по воздуху. Без падений не обошлось

Хайлайнеры прошлись по натянутой стропе над заброшенными корпусами завода «Красный треугольник» в Петербурге. Променад, который сами любители больших высот называют самым длинным из нелегальных в России, дался непросто.

Покорение «Красного треугольника» с воздуха происходило в половине девятого утра 19 октября, стропу между трубой и зданием тянули ещё ночью. Зрителей в это время набралось немного, в их число попал фотограф «Фонтанки». Подробностями поделился петербуржец Александр Грибанов, месяц назад он взял самую высокую – 350 м – линию в мире и вошёл в книгу рекордов Гиннесса.

В этот раз команда из пяти хайлайнеров на высоте с перепадами от 40 до 60 метров. Эту прогулку Грибанов назвал самой длинной из нелегальных в России: стропу растянули на 230-240 м. Балансировать, по его словам, было холодно, скользко и удержаться удавалось не всем.





«Как только вылез на линию, понял, что рюкзак сильно сковывает, обувь скользит по влажной стропе. Сначала получалось сделать только шагов по десять. Садился, чтобы передохнуть, сбросить напряжение. К середине разошёлся», – делится впечатлениями рекордсмен.

Его товарищам удержать равновесие удавалось не всегда: на стропе кувыркались, повисали в воздухе. Сложнее всего, отмечает экстремал, было последнему из команды, который тоже шёл с рюкзаком и то и дело «срывался на руки и ловил синяки». Несмотря на это, разовым проходом по линии не ограничились.

Александр Грибанов неоднократно попадал в новостную ленту. После прогулки по тросу между 25-этажными башнями в Озерках среди его зрителей оказались спасатели и полиция. О том, как заработать на собственном страхе, он рассказал «Фонтанке».