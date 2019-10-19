Как звали смерть генерала Власова

Официальное имя смерти недавнего шефа полиции Петербурга Власова – рак гортани. Но журналист «Фонтанки» знает, кто позвал болезнь. Поименно. Плюс правила игры.

Сегодня утром, 19 октября, начальник полицейского главка Плугин обсуждает с руководителем управления кадров Дорофеевым похороны Власова. Понятно, что с траурным салютом. Но все, поверьте, все, кто годами работал в ГУ МВД на ответственных позициях, говорят о новости с неуютным подтекстом. Мол, мы взрослые, каждый понимает, откуда это прилетело. Раз так, то событие требует не положенных фраз. И текст этот многим не понравится.

Еще несколько лет назад я в лицо сказал генералу Власову: «Решал бы я в министерстве глобальные кадровые вопросы, ни за что бы тебя не назначил начальником полиции двух регионов». Константин Сергеевич опешил.

«Представь себе – заходит в мой воображаемый высочайший кабинет порученец и представляет тебя. То да се, а потом докладывает, что живешь ты в двухкомнатной квартирке на Мечникова. В одной комнате – ты с женой, вторая – с перегородкой, где взрослая дочь и пацан, на кухне всем не поместиться. Я переспрашиваю, мол, это по декларации? Нет, отвечает подчиненный, – это реальность».

– Все? – спросил меня Власов, отодвигая от меня пепельницу.

– Ты так живешь, потому что тобой по шкурнякам не договоришься. Значит, ты опасен и для системы, и сам себе.

В свою новую трехкомнатную квартиру в Московском районе он въехал под прошлый Новый год уже глубоко больным. До этого пройдя двухгодичную эпопею с получением жилья со скидкой как генералу полиции. Переписка велась со Смольным и не со Смольным. Приказы уточняли юристы и минфиновцы. Тогда еще начальник главка Умнов звонил Валентине Матвиенко. Та в свою очередь просила Молчанова имени «ЛСР». Он изобрел какое-то обоснование. Сдюжили – 110 квадратных метров. Будто после Крыма Одессу себе вернули.

Костя – он из простых. И шпаной был ленинградской, и после армии в 1991 году пришел постовым в Калининский район.

Через пару лет строительный техникум окончил. Потом его что-то торкнуло, и он начал жить правильно. Извините, на зарплату. Пройдя все ступени уголовного розыска, стал начальником полиции Петербурга и Ленобласти. Как засел на четвертом этаже на Суворовском в своем прокуренном кабинете, так из него и не вылезал.

Как-то на «Фонтанке» я написал, что Власов мне напоминает робота. С семи утра до десяти вечера подозрительно не выходит из-за стола даже в туалет. Вокруг телефоны, а любимый ответ подчиненным: «Что сделал негодяй – я понял. Я не понял, что вы сделали в ответ».

Его невозможно было увидеть в кафе или ресторане. Никогда ни с кем не тёр. Если кто говорит обратное – он клоун. От Власова еще остался домик в ведомственном садоводстве под деревней Матокса. И тут я ему как-то сказал: неприлично. Это буквально домик дядюшки Тыквы.

Все это я к тому, что так оно и случилось.

Кто только мог говорили, что на Власове держится главк. Не в глаза, а он это и сам знал, конечно. Тем не менее в 2017 году его отношения с генералом Умновым похолодели. На кадровые рекомендации Власова шеф все меньше обращал внимание. А, например, начальник Управления экономической безопасности Бриллиантов все решал через его голову, напрямую с Умновым. Власов никогда это не комментировал, но по лицу его все было видно.

В 2018 году начало все рушиться. Москва ему предлагает формальное повышение – идти на Вологду. Он говорит, мол, родители плохи у меня, а потом – с каких это щей? Сразу идет предложение на другую глубинку. Он вновь отказывается. Тогда говорят: товарищ генерал, раз вы не хотите расти, то пишите по собственному на выход из кадрового резерва. Написал, все понял.

Никто же не виноват, что один за другим умирают его отец и мать. А потом любимая собака. В такие времена – это как знак.

А к концу года разворачивается шоу с неожиданным назначением на пост начальника ГУ МВД его же заместителя по Ленобласти – полковника Ильина. И Ильин тут ни при чем. Он при властной вертикали, на него ставка – он в забеге. То, что его двигал какой-то Илья Ильич недорезанный своими амбициями, так это ненаказуемо по тем правилам. Власов, да и все, все, все, вплоть до министра Колокольцева, понимали, что компетенции Власова и Ильина – несопоставимы. Как Мухаммада Али и перворазрядника по боксу. Но властным башням нужны преданные, а не профессиональные.

Власов начал худеть, прятать руки во время совещаний. Вначале ему даже делали комплименты. Однажды я спросил, отчего он ручку как-то держит странно. Болезнь кожи? Он так взглянул, что я заткнулся. Это был уже рак.

У всех дела, у всех спешка. В декабре 2018-го его зовет Умнов и требует, чтобы Власов немедленно прошел обследование.

– Свои проблемы я решу сам, – зло отвечает он начальнику. Это цитата.

Никто и не думал, что внутри Власова спрятана такая гордость. Будто он воспитывался в выдуманной дворянской среде. Эта черта раскрылась: никому ни слова, ни от кого – ни капли помощи. Даже перед расстрелом сигарету просят.

После Нового года он не выходит на работу. Через пару дней спохватились. Звонят жене, а она отвечает, что Власов не может и не хочет ни с кем разговаривать. А в квартиру никого не пустит. В главке начали думать. У них пропал начальник полиции, а они секретничают с его водителем – может, зайдешь к нему на разведку? Абсурд.

Наконец, полуживого его отправили на лечение в Германию. Разумеется, не на государственные деньги. Их стал собирать его друг – депутат областного ЗакСа Андрей Лебедев, он работал с ним в розыске. И никто из буржуазии – а у Лебедева приличные связи – не помог. Представляете, сколько Лебедев собрал бы, если бы Власов был в силе, а купюры нужны были бы на юбилей? Вру. Лебедеву помог один предприниматель (я не уполномочен раскрывать его имя). Он ни разу в жизни Власова в глаза не видел. Вот они вдвоем взяли 50 тысяч долларов и заплатили.

Немцы вроде как поставили Власова на ноги. Но к весне 2019 года кандидата на главк Ильина уже снесли, и появился генерал Плугин. Он вообще ни при чем. Он, как известно, шел на Екатеринбург, а попал на Неву. Понимая, что Власов обречен, да и рассчитывая завести своего человека, Плугин предлагает ему искусственно созданное кресло своего зама по Ленобласти. Звучит это, в общем, благородно, – хочешь, ничего не делай, хочешь работу себе найди какую-нибудь. Но Власов все видит уже другими глазами и отвечает отказом. Тогда по-московски – с вещами на выход. Власов оказывается в распоряжении кадров. Болей – не хочу, помрешь – узнаем.

Здоровьем по-прежнему занимается пара человек. Иногда рядовые оперативники пишут ему смс-сообщения, предлагают встретиться. Он не отвечает. Никому. Это не обида на белый свет. Костя выглядел очень скверно, и я не буду ставить такую фотографию. Говорить ему было больно. Он поразительно гордый и не хочет так показываться.

Последние пара недель стали совсем мрачными. Ухудшение, не может глотать. На днях привезли во Вторую городскую. Понимали.

Сегодня, 19 октября, в ноль часов сорок минут он умер. Обвинение предъявлять некому.

Рядом с его телом – жена, дети и сержант милиции в отставке Игорь Рихтиков. Когда-то они ездили в одном газике.

Отпевание состоится около полудня 21 октября, в Князь-Владимирском соборе на Петроградке. Там встретятся оппоненты – генерал Умнов и генерал Плугин. Плугин не будет придумывать себе причины, чтобы не прийти на похороны.

Затем на Богословское кладбище.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"

Титры:

Власов, личный номер А-666-50. Родился 24 ноября 1970 года, Ленинград. Иностранными языками не владеет, ученых степеней нет. В органах МВД с 5 июля 1991 года. Первое место работы – милиционер взвода патрульно-постовой службы 63 отделения милиции Калининского РУВД. Затем участковый, оперативник уголовного розыска и много чего еще подобного. С апреля 2011 года – начальник Управления уголовного розыска. С 2012 года – начальник полиции. Генерал-майор – с 11 июня 2014 года.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

6 июня 2019 года освобожден от занимаемой должности и зачислен в распоряжение кадров. За 28 лет службы удостоился одной медали – «За отличие в охране общественного порядка». То чудо случилось 11 лет назад.