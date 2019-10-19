В Красноярском крае ввели режим ЧС и назначили день траура. Из завалов после прорыва дамбы вытащили и живых, и мертвых

Количество жертв после оползня и разрушения дамбы на золотодобывающей артели в Красноярском крае возросло до 15 человек. Семерых из 13 пропавших нашли живыми.

Как сообщают СМИ со ссылкой на МЧС РФ, неясной остается судьба еще шестерых человек. По состоянию на четыре часа дня по Москве, а спасательная операция длится уже больше 12 часов, найдены тела 15 золотодобытчиков. 16 человек в больнице.

В Курагинском районе объявлен режим ЧС. На 21 октября в регионе назначен день траура.

Дамба на золотых приисках у берегов реки Сейба рухнула в два часа ночи по Москве, четырехметровая волна разрушила два строения, в которых жили рабочие холдинга «Сибзолото». Возбуждено уголовное дело, в офисе компании прошли обыски.



