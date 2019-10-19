Массовое ДТП остановило Каменноостровский. В аварии встретились каршеринг и такси, но видео показало, что они ни при чём

Локальный транспортный коллапс спровоцировала авария с участием по меньшей мере четырёх автомобилей в Петроградском районе Петербурга. Водители томятся в пробках, на полтора часа парализовало движение трамваев.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», авария произошла на съезде с Ушаковского моста на Каменноостровский проспект около половины второго дня 19 октября. Среди участников отметились каршеринговый YouDrive и «Яндекс.Такси», очевидцы уточняют, что в этот раз они сами оказались жертвами.

«Водитель «Ниссана» решил совершить разворот! Зацепил микроавтобус и вылетел на встречку, совершив ДТП с такси, каршерингом и «Хёндэ», – описывает в комментариях свидетель. Его слова подтверждает записью с видеорегистратора другой подписчик.





В «Горэлектротрансе» сообщили, что из-за аварии из четырёх автомобилей трамваи встали. Движение восстанавливали в два этапа, в 15:20 пути были полностью освобождены. Судя по «Яндекс.Картам», Каменноостровский продолжает стоять в пробках, которые тянутся километра на два в обоих направлениях.

Очевидцы отметили, что рядом с одной из машин сидела девушка с разбитыми коленями, в реанимацию грузили ребёнка. В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что пострадавших нет.