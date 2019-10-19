Студенты и школьники громят столицу Чили. Протесты начались из-за дорогого метро

Повышение цен на проезд в метро чилийской столицы стало поводом для массовых акций протеста. Горел офис энергетической компании, разгромлены станции, пострадали больше сотни полицейских.

Как сообщают местные СМИ 19 октября, президент страны Себастьян Пиньера объявил в Сантьяго чрезвычайное положение. В городе разгромлены 19 станций метро, протестующие подожгли офис энергетической компании Enel, которую они считают виновной в подорожании проезда.

Во время столкновений с полицией пострадали 156 сотрудников, в них кидали камни, нападали на автомобили. Задержаны около двухсот недовольных.





This is metro Trinidad. pic.twitter.com/7jfHjRSoCQ — Boris van der Spek (@BorisvanderSpek) October 19, 2019

Проезд в метро подорожал с 640 до 830 песо, это около 90 центов и 1,17 американских доллара соответственно. Такие меры в правительстве объяснили высокими ценами на электроэнергию и снижение курса песо.