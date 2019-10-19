Происшествия
Студенты и школьники громят столицу Чили. Протесты начались из-за дорогого метро
Повышение цен на проезд в метро чилийской столицы стало поводом для массовых акций протеста. Горел офис энергетической компании, разгромлены станции, пострадали больше сотни полицейских.
Как сообщают местные СМИ 19 октября, президент страны Себастьян Пиньера объявил в Сантьяго чрезвычайное положение. В городе разгромлены 19 станций метро, протестующие подожгли офис энергетической компании Enel, которую они считают виновной в подорожании проезда.
Metro contabiliza 19 estaciones con destrozos durante las protestas #AlertaCooperativa https://t.co/6uQJZM886X pic.twitter.com/iHaysyN8Lz— Cooperativa (@Cooperativa) October 19, 2019
Во время столкновений с полицией пострадали 156 сотрудников, в них кидали камни, нападали на автомобили. Задержаны около двухсот недовольных.
This is metro Trinidad. pic.twitter.com/7jfHjRSoCQ— Boris van der Spek (@BorisvanderSpek) October 19, 2019
Проезд в метро подорожал с 640 до 830 песо, это около 90 центов и 1,17 американских доллара соответственно. Такие меры в правительстве объяснили высокими ценами на электроэнергию и снижение курса песо.