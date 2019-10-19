Неосторожного убийцу полицейского ищут среди бойцов спецназа имени Кадырова

Сотрудник МВД Карелии погиб при встрече с бойцом полка спецназначения имени Кадырова. Следствие видит в ней неосторожное обращение с кулаками.

О драке в Северо-Кавказском институте повышения квалификации МВД в Нальчике сообщает 19 октября телеграм-канал «Омбудсмен полиции». Из опубликованного донесения следует, что накануне вечером при возвращении в спальный корпус произошел словесный конфликт между несколькими слушателями. На одной стороне выступили бойцы полка патрульно-постовой службы специального назначения имени Ахмата Кадырова МВД Чечни. Среди их оппонентов был сотрудник МВД Карелии из отряда спецназначения «Гром».

Карельский полицейский получил в драке травмы, не совместимые с жизнью. По предварительной информации, спецназовец из Чечни продолжал избивать потерпевшего, уже лежавшего на полу и не оказывавшего сопротивления. По другой версии, представитель МВД Карелии после удара в подбородок упал и стукнулся основанием черепа о кафельный пол.

Управление СКР по Кабардино-Балкарии подтвердило гибель слушателя МВД и добавило, что уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.





«По версии следствия, 18 октября 2019 года в расположении Нальчикского филиала Северо-Кавказского Института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России в ходе конфликта одному из слушателей были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия. В настоящее время установлены все участники происшествия, следствием будет дана принципиальная правовая оценка их действиям», – рассказали в СК.