Минутный блицкриг на Мойке. Камера показала, как у бизнесмена увели Range Rover за 4 млн

Полиция ищет автоворов, продемонстрировавших своё мастерство под камерами видеонаблюдения в центре Петербурга. Водительское место новенького внедорожника остыть не успело – угонщики практически уложились в хрестоматийные 60 секунд.

Камера бизнес-центра зафиксировала, как в половине четвёртого дня 16 октября чёрный Range Rover Velar втискивается на свободное место у дома №7 по набережной Мойки. Дирижировавший парковкой пассажир забирает сумку, водитель включает сигнализацию.

В одиночестве чёрный внедорожник простоял недолго. Меньше чем через полминуты бородач в кепке уже дёргал дверь со стороны пассажира и переговаривался, вероятно, с напарником.

Как рассказали «Фонтанке» в компании-владельце Range Rover, водитель и пассажир подозревают, что им был прикрывшийся капюшоном мужчина, нагнавший их в банке в соседнем здании. Предполагается, что он воспользовался ретранслятором, который в народе называют «длинная рука», и перехватил сигнал от родного ключа. Для этого как раз необходима близость к владельцу.





Весь процесс занял примерно минуту, единственным препятствием ненадолго стал перегородивший выезд фургон.

Владелец хватился Range Rover в половине пятого вечера. Автомобиль корпоративный, принадлежит компании, которая занимается аутсорсингом автопарка. Внедорожник 2019 года выпуска совсем новый, зарегистрирован в сентябре, находится в лизинге, бензина в баке должно было хватить на 230 км. Фирма оценила его в 4,1 млн рублей, единственной защитой была штатная сигнализация.

Заявление в полицию написано в день пропажи, возбуждено уголовное дело. Машину и её новых владельцев пока не нашли, компанию со дня угона одолевают мошенники с предложением если не выкупить за 200 тысяч, то за 20 узнать место стоянки.