На стройке жилого комплекса на Парашютной обрушился паркинг. На месте работают спасатели

Крыша паркинга, строящегося для жилого комплекса в Приморском районе Петербурга, частично рухнула днём 19 октября. Работавшие на высоте третьего этажа строители не пострадали.

Как сообщили в городском МЧС, в начале второго часа дня при работах по заливке бетоном крыши паркинга обрушилась арматурная сетка с уже залитым бетоном. Площадь повреждений оценили в двести квадратных метров, на месте работает 38 спасателей.

Никто из рабочих не пострадал, уточнили в ведомстве. Очевидцы в соцсетях добавляют, что на месте ЧП видели четверых строителей, одного из них отмывали от бетона.

Комплекс на Парашютной улице возводит «ЛСР». Часть корпусов сданы, некоторые собираются сдать к 2020 году. В пресс-службе компании «Фонтанке» сообщили, что частичное обрушение опалубки 3-этажного паркинга произошло на территории строящегося здания.



