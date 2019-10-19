Самолет в Москву посадил в Красноярске звонок жителя столицы, который очень хотел уехать из Улан-Удэ

Самолет авиакомпании «Нордвинд» сел в Красноярске из-за москвича, который опоздал на рейс. Теперь ему грозит уголовное дело, бомбу в самолете не нашли.

О том, что самолет безопасен, 19 октября сообщили источники «Интерфакса» в Восточно-Сибирском линейном управлении МВД на транспорте. Он готов лететь в Москву.

Как сообщалось ранее, рейс из Улан-Удэ в Москву экстренно сел в Красноярске из-за сообщения о бомбе на борту. Как выяснилось позже, звонил опоздавший на рейс москвич.



