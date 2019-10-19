Минкульт выявил нарушения в работе КГИОП. Комитет отчитался об эффективности

Министерство культуры провело внеплановую проверку соблюдения КГИОП законодательства в области охраны объектов культурного наследия Петербурга и выявило ряд нарушений. Комитет в свою очередь утверждает, что министерство оценило его работу как эффективную.

Отчет был опубликован на сайте ведомства 11 октября, к 16 числу комитет из него сделал вывод, что работает хорошо. Предметом проверки, которую провели в сентябре – октябре 2019 года, стало соблюдение КГИОПом законодательства в области охраны памятников федерального значения. Министерство констатировало, что комитет не принимал меры по утверждению предметов охраны ряда объектов культурного наследия. Кроме того, не исполнялись обязательства по утверждению охранных обязательств в отношении ряда памятников. Комиссия ведомства выдала предписание об устранении нарушений.

В свою очередь, сам комитет, представляя на сайте результаты проверки, предпочел акцентировать внимание на положительных моментах, сообщив, что Минкульт признал работу эффективной, ни словом не упомянув о выявленных нарушениях.

КГИОПу предстоит до конца ноября представить в управление министерства по Северо-Западному федеральному округу план-график утверждения предметов охраны и охранных обязательств в отношении 20% памятников федерального значения.



