Мимо вас прошел субботник? Посмотрите, кто работал

В Петербурге 19 октября прошел общегородской осенний субботник. Губернатор Петербурга Александр Беглов вместе со школьниками и ветеранами убирал территорию Пискаревского мемориального кладбища. Жители Колпино устроили экозабег со сбором мусора.

Губернатор, как передает корреспондент «Фонтанки», более часа активно работал граблями и лопатой. Всего в этот день территорию мемориала убирали более 800 человек, в том числе сироты из Центра содействия семейному воспитанию, ветераны, сотрудники общественных организаций, национально-культурных объединений и промышленных предприятий.

Александр Беглов отметил важность подготовки города к зиме и напомнил собравшимся, как ленинградцы в марте 1942 года вышли на субботник, чтобы расчистить трамвайные пути.





Всего в городе действуют более 400 пунктов выдачи инвентаря. Горожане публикуют в соцсетях фотографии уборки территорий по всему Петербургу, в частности Васильевского острова, Муринского парка, ЦПКиО им. Кирова, парков и скверов Центрального района. Около 15 человек вышли на субботник в некрополе Александро-Невской лавры. Они рассказали, что узнали о мероприятии из новостей «Фонтанки».

В Колпинском районе уже в третий раз мероприятие проходит в формате плоггинга – шведского ноу-хау, когда сбор мусора сочетается с бегом трусцой. В забеге приняли участие более 200 молодых жителей района в МО Колпино, Понтонный и Металлострой.

Участники очистили улицы от мусора и незаконной рекламы и высадили деревья на Заводской улице.

Осенний месячник по благоустройству Петербурга длится с 1 по 31 октября. За этот период планируется высадить почти 6 тысяч деревьев, более 47 тысяч кустарников и около 300 тысяч луковиц тюльпанов. С 21 октября по 11 ноября на сайте Смольного запустят интернет-голосование по оценке качества работ.