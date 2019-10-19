Экс-кандидат в президенты Киргизии попал под уголовное дело, возомнив себя богом

Арстанбек Абдылдаев, который дважды претендовал на пост президента Киргизии, стал фигурантом уголовного дела о возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды. Он считает себя богом.

О возбуждении дела местные СМИ сообщили накануне, 18 октября. Сейчас назначен ряд экспертиз, в частности религиоведческая и лингвистическая.

Абдылдаев заявил о своем божественном происхождении во время пресс-конференции в Бишкеке, он также добавил, что к 2020 году станет президентом вселенной. О намерении начать досудебное следствие 16 октября рассказал киргизский парламент.

Экс-кандидат баллотировался в президенты в 2011 и 2017 годах. Абдылдаев исповедует тенгрианство – древняя религия тюркско-монгольских кочевников.



