В Петербурге умер вице-адмирал Михаил Моцак. Он знал правду о трагедии «Курска»

После продолжительной болезни в Петербурге скончался Герой России, вице-адмирал Михаил Моцак. Он был тесно связан с одной из самых тяжелых катастроф подводного флота СССР и России.

Михаил Моцак Фото: Семен Майстерман/ИТАР- ТАСС

Как сообщили «Фонтанке» в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников, вице-адмирал Михаил Моцак ушёл из жизни 19 октября. В ноябре ему исполнилось бы 70 лет. Последнее время его здоровьем были заняты медики ВМедА им. Кирова.

Дата и место похорон будут названы позднее.





Михаил Васильевич Моцак родился в 1949 году в Москве. Детство и юность провёл в Севастополе, где окончил школу, а затем – Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова. Служил на Тихоокеанском флоте, на Северном командовал атомной подводной лодкой К-517, которая в 80-е считалась лучшей и получала призы главкома ВМФ.

В биографии значатся десятки боевых служб и дальних походов, география включает Арктику. В 1994 году за мужество и героизм Михаилу Моцаку присвоена высшая государственная награда и вручена «Золотая Звезда». В 1999-м в звании вице-адмирала назначен начальником штаба Северного флота. Через полтора года был снят с должности и подал в отставку. Михаил Моцак руководил операцией по спасению экипажа подводной лодки К-141 «Курск». В августе 2000 года погиб весь личный состав – 118 человек. Вице-адмирала Моцака и капитана 1-го ранга Тесленко следствие назвало виновными в том, что на флоте не проводилось должных тренировок, из-за чего спасение экипажа началось слишком поздно.

В отставке вице-адмирал нашёл себя в качестве помощника полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. С 2004-го по 2012-й он служил при влиятельном полпреде Илье Клебанове. В 2009 году оба участвовали в организации незаконной вечеринки на борту крейсера «Аврора». Приказ на светский раут с вип-персонами командир корабля получил непосредственно от командующего Балтфлотом. После огласки капитана 1 ранга Анатолия Бажанова уволили, а саму «Аврору» на несколько лет вывели из состава ВМФ.

Уйдя вслед за Клебановым из полпредства, Михаил Моцак возглавил ООО «Морские комплексные системы». В 2013 году фирма стала героиней публикаций «Фонтанки» о сомнительных закупках мебели для кораблей Военно-морского флота.

С 2015 года он значился генеральным директором частной компании по строительству кораблей, судов и плавучих конструкций.