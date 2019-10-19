В Ярославской области в огне погибли пятеро детей

Пожар в жилом доме убил шестерых ночью 19 октября в городе Ростове. Среди погибших почти все – дети.

Как сообщает региональный следственный комитет, после пожара в многоквартирном деревянном жилом доме шестеро погибли, еще одного человека пока не могут найти. Несколько жильцов в больнице. Дом барачного типа загорелся ночью, по предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Детям было от года до шести лет. Уголовное дело возбуждено о причинении смерти по неосторожности.



