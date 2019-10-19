«Аэрофлот» наказали за летний багажный коллапс в Шереметьево. Штраф не дотянул до 300 тысяч

Авиакомпания «Аэрофлот» и ее должностные лица оштрафованы более чем на 290 тысяч рублей из-за массовых задержек выдачи багажа в столичном аэропорту Шереметьево в июне – июле 2019 года. Об этом сообщает 19 октября ТАСС со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерину Короткову.

Авиакомпанию и ее должностных лиц привлекли к административной ответственности за «оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов». Багажный коллапс летом случился из-за того, что «Аэрофлот», который ранее сам занимался обработкой багажа, передал эти функции ООО «Шереметьево Хэндлинг». Последнее, в свою очередь, не было укомплектовано достаточным количеством обслуживающего персонала. Ранее «Фонтанка» писала, что в компании произошли массовые увольнения грузчиков из-за скромных зарплат.

В июне и июле 2019 года пассажиры Шереметьево жаловались, что выдачи багажа приходится ждать от одного до шести часов. В аэропорту заявляли, что долгое ожидание связано с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.



