В домах на проспекте Ветеранов искали насильника. Его подвела камера

Полиция прочёсывала квартал в Кировском районе Петербурга ранним утром 18 октября после рассказа местной жительницы о встрече с насильником в нескольких минутах ходьбы от собственного дома. Укрыться в чужой квартире у подозреваемого не вышло.

Как стало известно «Фонтанке», о преступлении в отдел полиции сообщила 27-летняя сотрудница магазина принадлежностей для маникюра, изнасилованием для нее закончилась прогулка в парке. По её словам, через Александрино она проходила около половины первого ночи, когда на неё напал неизвестный и силой принудил к сексу. До её дома оставалось не больше десяти минут.

Предполагаемого преступника запомнила камера наружного наблюдения, подсказавшая, что он нырнул в одну из парадных ближайших домов. Подходящего под описание мужчину нашли в пятиэтажке на проспекте Ветеранов, 41. В Петербург он перебрался из Узбекистана, недавно отметил 21-летие. С сентября временно зарегистрирован в Тосненском районе Ленобласти.

Мужчина задержан на двое суток. Уголовное дело возбуждено по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, либо совершенных с особой жестокостью.



