Напичканный аппаратурой «Ягуар», уходя от погони, вылетел с Пулковского шоссе. Водитель был вооружен

В Петербурге сотрудники ГИБДД устроили погоню за непослушным водителем «Ягуара». Удирать от полиции его вынудила мудреная оснастка машины.

Как стало известно «Фонтанке» 19 октября, накануне ночью дежуривший у 108-го дома по Пулковскому шоссе наряд ДПС попытался остановить автомобиль «Ягуар». Водитель прибавил газу и через три минуты встретился с бордюрным камнем у 13-го дома по Пулковскому.

Автомобиль был поврежден, водитель побежал в лес, но его догнали. За рулем сидел 28-летний гражданин Молдовы Александр Каменев. В Петербурге он гостит с сентября этого года.





О роде занятий Каменева можно было догадаться по начинке «Ягуара». В салоне лежали травматический пистолет «Гроза», носимая радиостанция, стационарная радиостанция, различные автономера, блокиратор сотовой связи, диагностическое оборудование автомобилей, глушитель спутниковой связи «Завеса 16».

«Ягуар» числился в угоне. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, водитель задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о краже.