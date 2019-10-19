В Петербурге умер генерал-майор полиции Константин Власов

Бывший начальник петербургского полицейского главка Константин Власов скончался после продолжительной болезни.

По информации «Фонтанки», в ночь с 18 на 19 октября во 2-й Городской больнице Петербурга скончался генерал-майор полиции Константин Сергеевич Власов. Ему было 49 лет.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Он родился в Ленинграде, начал службу постовым в 1991 году. До назначения начальником полиции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области работал на различных оперативных должностях уголовного розыска. После смены руководства полицейского главка находился в распоряжении управления кадров ГУ МВД.

Болезнь Константина Власова была связана с тяжелым онкологическим заболеванием. О том, что он последнее время находился на лечении, было известно широкому кругу сотрудников полиции.