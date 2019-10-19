Рейс из Улан-Удэ в Москву экстренно сел в Красноярске из-за бомбы

Сообщения о заминированном самолете поступило пилотам рейса авиакомпании «Нордавиа» утром 19 октября. Борт благополучно сел в Красноярске.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аэропорту Красноярска. Борт направлялся в Москву из Улан-Удэ, теперь ему предстоит технический осмотр. На борту находились 150 человек. Отмечается, что совершившего анонимный звонок задержали. По предварительной информации, безопасности пассажиров и дальнейшему полету ничего не угрожает.



