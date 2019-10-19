AdVitе не дали президентский грант на помощь для 40 тысяч онко-пациентов. В фонде думают, где искать деньги

Фонд президентских грантов не поддержал паллиативную программу благотворительной организации из Петербурга AdVita. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила руководитель программы Екатерина Овсянникова.

«Мы не выиграли президентский грант. И с 1 декабря финансирование у паллиативной программы AdVita не будет», – написала руководитель, добавив, что теперь необходимо отказаться от части проектов и «понять, где искать деньги». Паллиативное направление в благотворительном фонде AdVita начало свою работу в начале 2017 года. Она отметила, что пациентами по этому направлению были 40 тысяч лечащихся в Петербурге человек.

В середине октября фонд президентских грантов подвел итоги второго конкурса, в рамках которого распределил 4,35 млрд бюджетных и без малого 2,5 млрд внебюджетных средств. В тройку получателей крупнейших грантов вошли фонд развития физико-технических школ в Подмосковье, который получил более 75 млн рублей на проведение студенческого чемпионата по программированию ICPC. На втором месте грант в размере 50 млн рублей, выделенный на проведение фестиваля «Золотая маска». Фонд развития современного искусства получил почти 30 млн рублей на то, чтобы находить и оказывать поддержку молодым талантам.

Паллиативная помощь оказывается тем пациентам, чьи заболевания не поддаются лечению. Благотворительный фонд AdVita помогает людям с онкологическими заболеваниями.



