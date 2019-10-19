В Красноярском крае прорвало дамбу, под завалами золотодобытчики

Технологический водоем на артеле по добыче золота в Красноярском крае вылился на вагончики, в которых жили добытчики руды утром 19 октября. Погибли 13 человек.

Операция по поиску пропавших без вести золотодобытчиков продолжается на руднике в Курагинском районе, сообщает ТАСС. Найти не могут 13 человек, среди обломков жилья обнаружены тела 13 рабочих. Троих доставили в больницу в тяжелом состоянии, всего среди пострадавших 14 человек. Что стало причиной разрушения дамбы пока неизвестно.



