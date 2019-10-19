Витя надеется на помощь неравнодушных людей

Витя родился с врождённым пороком развития спинного мозга - Spina bifida. В детдоме, где он был с рождения, его здоровьем никто не занимался. Сейчас у мальчика есть приёмная мама, которая делает всё, чтобы поставить его на ноги. Вите необходимо пройти полное обследование и разработать план лечения. Помочь могут в московской клинике «Глобал Медикал Систем». Но стоимость обследования слишком велика.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Витя Суховский, 5 лет.

Spina bifida – врожденный порок развития спинного мозга.

Требуется комплексное обследование и план лечения. Не хватает 372 701 руб.

«У моего жизнерадостного малыша непростая судьба. Родился он с тяжелой патологией, победить этот недуг невозможно. Spina bifida – болезнь, которая поражает позвоночник, спинной мозг, вызывает множество сопутствующих патологий. А чтобы облегчить жизнь ребёнку, родители вынуждены отчаянно бороться – самостоятельно искать клиники, врачей, методы лечения.

Витина мама ещё в роддоме отказалась от него. Малыша перевели в дом ребёнка (Уссурийск), потом в детдом. Там его здоровьем никто не занимался, даже нет многих важных записей в истории болезни. Об операциях на стопах я сужу лишь по швам.

Витя почти не ходит, стопы скрючены. Серьёзные проблемы с почками, органами малого таза. В прошлом году о нём узнал фонд «Дорога жизни», отвёз на обследование в Детскую горбольницу №9 имени Г.Н. Сперанского (Москва). Через соцсети я с ним и познакомилась. Оформила опекунство, забрала домой, делала всё, чтобы помочь малышу. Даже с работы ушла. Но проблем оказалось так много, я запуталась в противоречиях врачей, не понимала, кому верить, с чего начинать.

Недавно узнала о программе «Русфонд.Spina bifida» в клинике «Глобал Медикал Систем» (GMS Clinic, Москва). Там междисциплинарная группа врачей комплексно обследует малыша и разработает план лечения. Стоит эта программа дорого, оплатить её я не могу. Живем мы вдвоём.

Витя – хороший, добрый мальчик, он стал для меня самым родным человеком. Помогите нам!» Людмила Санникова, Всеволожский район, Ленинградская область.

Эмилия Гаврилова, педиатр Центра врожденной патологии Клиника Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва):

«Из-за отсутствия достаточного лечения в раннем детстве у Вити развились осложнения со стороны почек (гидронефроз) и спинного мозга (сирингомиелия). Необходима операция на позвоночнике, но из-за низкой плотности костей реабилитация будет сложной, велик риск осложнений. Поэтому сначала нужно провести тщательное обследование, назначить консервативное лечение. Мы надеемся, что сможем Вите помочь».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".