На Энгельса переполненный «Делимобиль» потерял полосу и влетел в автобус. Пострадали пятеро

Авария с участием каршерингового автомобиля произошла в Выборгском районе Петербурга ранним утром 19 октября. Тормозом для разогнавшейся машины стал стоявший на «аварийке» автобус.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, «Хёндэ Солярис» в цветографии «Делимобиля» выехал на встречную полосу на проспекте Энгельса, 48, незадолго до семи утра. Автомобиль занесло на автобус К-108 и выбросило на тротуар.

Маршрут обслуживает перевозчик «Третий парк». В компании «Фонтанке» уточнили, что К-108 возле остановки ждал техслужбу. В салоне находился только водитель, мужчина отделался ушибами. По его наблюдениям, компания из «Делимобиля» была нетрезва.

По информации УГИБДД, в машине пострадали пятеро. 21-летний водитель и трое его пассажиров получили травмы средней степени тяжести, ещё один 20-летний пассажир госпитализирован в тяжёлом состоянии.



