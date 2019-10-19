Премьер-министр РФ: Формат G8 не подходит для решения мировых проблем

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев считает, что формат G8 не подходит для решения мировых проблем, центральную роль должна играть ООН, которая не исчерпала свой потенциал.

В преддверии визита в Сербию Медведев дал интервью газете "Вечерние новости". У российского премьера спросили, что необходимо сделать, чтобы мир стал более справедливым, нужно ли для этого стремиться вернуть ООН утраченный ею авторитет. Медведев указал, что еще 10 лет назад он был прав, когда выступал с трибуны ООН. По его словам, с тех пор мир не стал спокойнее.

"Я, на мой взгляд, правильно сказал тогда и о том, что время однополярного мира прошло. Но это не только я об этом говорю, это очень многие другие лидеры тогда говорили, многие страны говорят. Это совершенно очевидно", – сказал Медведев.

Премьер отметил, что недавно значительная часть мировых вопросов решалась на "восьмерке" (G8), в которой принимала участие и Россия. "Потом нас оттуда выставили, сказав, что "вы нам не подходите", а сейчас активно начинают из разных стран снова манить, говорить "мы готовы вас снова позвать, принять" и так далее. Но ведь дело даже не в том, как с нами там поступили, а в том, что сегодня рассматривать мировые проблемы в формате "восьмерки" невозможно", – заявил председатель правительства. Медведев заметил, что даже тогда это было странно, вспомнив, что на дискуссии в формате "восьмерки" всегда приглашали крупные страны, "стыдливо называя это форматом outreach или ещё как-то, но понимая, что нельзя это только на восемь стран делить". "Поэтому я считаю, что, безусловно, центральную роль здесь должна играть Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности ООН, потому что это главная, ведущая международная организация", – сказал Медведев.

При этом премьер добавил, что важны и региональные организации, и другие крупные организации, такие как БРИКС, ШОС. Он повторил, что идеальной моделью является ООН, которая не исчерпала своего потенциала, "как об этом иногда пытаются сказать в тех или иных государствах".



