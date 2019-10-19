Автор самой знаменитой кражи из Райффайзенбанка задержана в Петербурге. Кассира Розу искали десять лет, хотя ее портрет висел на каждом заборе

В Петербурге задержана считавшаяся мертвой уроженка Татарстана Роза Аглемзянова. Ее разыскивали по всей стране за кражу 11 млн рублей из казанского банка.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга, 18 октября Куйбышевский районный суд вынес постановление об избрании Аглемзяновой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Аглемзянова находилась в розыске более десяти лет. Ее фотография появилась в базе МВД Татарстана после августа 2009 года. Работавшая кассиром 24-летняя Аглемзянова беспрепятственно пронесла через охранников Райффайзенбанка 11,4 млн рублей и на следующий день на работу не вышла.

Преступление было настолько смелым и откровенным, что лицо Аглемзяновой стало в свое время самым знаменитым не только в Татарстане. Ее снимки размещались повсеместно. Поиски беглянки были безуспешны и не вполне энергичны. Банк в 2010 году добился через суд признания Аглемзяновой безвестно отсутствующей или умершей. Полиция Татарстана, комментируя обстоятельства кражи, предполагала, что кассира нет в живых. Причина заключалась в том, что девушка была близкой подругой предполагаемого члена преступной группы, в которой якобы царили жестокие порядки. Как наводчица Аглемзянова больше была не нужна, рассуждала полиция, и допускала расправу над ней.

Аглемзянова покинула Казань с шестилетней дочерью и тем самым предполагаемым членом группы. Ильдар Гиниятуллин был задержан в 2014 году в Ленинградской области. Он совершил разбойное нападение на почтальонов у отделения связи «Щеглово» Всеволожского района, но получил ранение и скрыться не смог. В 2015 году Гиниятуллина приговорили к 13 годам колонии. В Петербурге Аглемзянова тоже попалась из-за активности. Ее подозревают в серии разбойных нападений на ювелирные салоны. Именно по этому делу ее арестовали. Розе уже исполнилось 34. В Петербурге она жила по чужому паспорту.



