Более 200 полицейских пострадали в ходе протестов в Каталонии

В Каталонии с начала акций протеста против вынесения приговора лидерам регионального сепаратистского движения пострадало 207 сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка.

«Были задержаны 128 человек… всего в ходе манифестаций пострадали 207 стражей порядка», — приводит его слова ТАСС.

Он напомнил, что нападение на сотрудников правоохранительных органов, согласно закону, может караться наказанием до шести лет тюрьмы.

По словам главы МВД Испании, за возникновение беспорядков ответственны примерно «400 организованных лиц».

14 октября Верховный суд Испании приговорил организаторов референдума о независимости Каталонии к тюремным срокам от 9 до 13 лет, сообщал El Pais. Среди осужденных — бывший замглавы Женералитата Каталонии (Высший орган самоуправления автономного сообщества Каталонии) Ориол Юнкерас и экс-спикер парламента Карме Форкаделл. Приговоры стали причиной массовых протестов в регионе.



