Маск: В России есть много талантов и много чего интересного

Глава SpaceX, миллиардер Илон Маск похвалил российское образование и рассказал, что в его команде есть выходцы из России, общаясь по телемосту с участниками бизнес-форума "Дело за малым", открывшегося в пятницу в Краснодаре.

"Я считаю, что образование очень хорошее в России. Мне кажется, что в России много талантов. И много чего интересного с точки зрения технологий есть в России", – сказал Маск, отметив, что с ним работают люди, которые родились и учились в России.

Участники форума в Краснодаре около часа ждали телемоста, сомневались, что миллиардер выйдет на связь. Маск появился на экране около 22:05 мск и общался с участниками форума около 17 минут.

Участие в форуме Илона Маска было главной интригой бизнес-события, которую представители оргкомитета сохраняли буквально до последнего. Несколько недель назад возле его офиса в Калифорнии кубанские бизнесмены разместили рекламный баннер с надписью "Kak tebe takoe, Elon Musk?". Маск, отвечая на комментарий одного из пользователей социальной сети Twitter, подтвердил, что обратил внимание на рекламный щит. 16 октября стало известно, что Маск примет участие в форуме по видеоконференцсвязи.



