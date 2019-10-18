Дэниэл Крейг составил спецификацию для семи автомобилей агента 007

Aston Martin построит семь эксклюзивных DBS Superleggera по спецификации, составленной нынешнем исполнителем роли агента 007 британским актером Дэниэлом Крейгом. Все они будут проданы через сеть американских супермаркетов люксовых товаров Neiman Marcus, специализирующуюся на подобных экстравагантных предложениях.

Технически эти автомобили ничем не будут отличаться от обычных DBS Superleggera, пишет 18 октября Autoblog, но будут выделяться серо-голубым цветом и специально отделанным в тон кожаным интерьером. И конечно, бэйджами, сообщающими всем о том, насколько это эксклюзивный экземпляр.

Кроме этого, к каждому бондомобилю в подарок будут прилагаться бондочасы Omega Seamaster Diver 300M со специальной гравировкой в виде логотипа-пистолета 007. Их тоже будет семь экземпляров. Бонус – бесплатный билет на премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Стоит такой комплект «машина + часы» 700 007 долларов, что в два раза больше цены нормального Aston Martin DS Superleggera – минимум 300 с лишним тысяч долларов.



