Три пешехода попали под машины за вечер в Петербурге и области. Женщины живы, мужчина погиб

Три серьёзных ДТП с пешеходами случились вечером 18 октября за 3,5 часа в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Две женщины живы, находятся в больницах, а немолодой мужчина скончался.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 16:50 на улице Оптиков, 33/1, по предварительной информации, мужчина на «Опеле» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил женщину 1985 года рождения. Она получила травмы средней степени тяжести.

«Опасный переход. Не так давно появился, и водители его игнорируют», – отмечают местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».





Девушка 1996 года рождения получила тяжёлые травмы в ДТП около 18:52 на Колпинском шоссе, 40/1, в Шушарах. По предварительной версии УГИБДД, наезд совершила женщина 1968 года рождения на «Лексусе» также в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Смертельное ДТП произошло вне зоны перехода, на 62-м километре дороги Гатчина – Ополье (Волосовский район Ленобласти) около 19:50. Мужчина 1991 года рождения на ВАЗ-21104 сбил мужчину 1964 года рождения. «Темное время суток. Одежда темного цвета без световозвращающих элементов. Погиб», – констатирует «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».