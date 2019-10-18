Численность населения Украины упала ниже 42 миллионов человек

С января по август население Украины сократилось на 177 тысяч человек, сообщает Госслужба статистики Украины.

«Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек», — сообщает пресс-служба ведомства.

В данных службы статистики также говорится о том, что число умерших почти в два раза превышает число родившихся.

«Остается существенным превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших — 53 родившихся», — показывают данные статистики.



