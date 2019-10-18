Трамп выдвинул Дэна Броллетта на пост главы Минэнерго

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выдвинуть на пост главы минэнерго страны нынешнего замминистра Дэна Броллетта.

....He is also my friend! At the same time, I am pleased to nominate Deputy Secretary Dan Brouillette to be the new Secretary of Energy. Dan’s experience in the sector is unparalleled. A total professional, I have no doubt that Dan will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 октября 2019 г.





"Рад выдвинуть заместителя министра Дэна Броллетта на пост нового министра энергетики. У Дэна непревзойденный опыт в этой области. Настоящий профессионал, не сомневаюсь, что он отлично справится!" – написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что Перри, который в прошлом был губернатором Техаса, теперь займется некими "другими интересами".

Для вступления в должность кандидатуру Броллетта должен утвердить профильный комитет сената, а затем общий состав сената, где большинство мест у республиканцев – однопартийцев Трампа.