«Яндекс» может выдохнуть. Правительство готово изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на источников – знакомого с содержанием документа и близкого к правительству.
Кабмин, по их данным, готов поддержать документ, если в него будут внесены корректировки: иностранное участие в интернет-ресурсах в отношении голосующих акций должно быть допустимо на уровне 50% минус одна акция. Также должны появиться четкие критерии отнесения информационного ресурса к значимому, чтобы избежать «оценочного влияния».
Такой подход правительства, полагает РБК, обрадует инвесторов «Яндекса», акции которого после обсуждения в Госдуме этого законопроекта упали более чем на 15%.
Справка:
Законопроект был внесен минувшим летом в Госдуму депутатом «Единой России» и членом комитета по информационной политике, ИТ и связи Антоном Горелкиным. Инициатива оформлена как пакет поправок в законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О персональных данных». Значимыми, по версии депутата, предлагается считать сайты, страницы сайтов, информационные системы или компьютерные программы, которые позволяют их владельцу собирать информацию о пользователях, находящихся на территории России; решение о признании ресурса таковым должна принимать правительственная комиссия на основе предложений Роскомнадзора.
Как пояснил сам Горелкин, «речь [в сути инициативы] не идет о Facebook, так как это международная компания, которая не ориентирована на российский рынок, а работает по всему миру». «Речь идет о компаниях, которые имеют стратегическое значение, ориентированы на российский рынок и занимают на нем существенную долю. У меня сомнений нет, что в перечень таких организаций войдут «Яндекс», Mail.Ru Group», — цитирует его РБК.
«В случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями», — оценивал тогда законодательную инициативу «Яндекс», который называли основной целью законопроекта. Головная компания «Яндекса» — нидерландская Yandex N.V., ее акции торгуются на бирже NASDAQ. Капитал разделен на бумаги класса А и В. Значительная часть акций первого класса A торгуется на NASDAQ и Московской бирже. Меньшая часть — это акции класса В, которые распределены между топ-менеджерами и членами совета директоров, но дают больше голосов. На 15 февраля 2019 года основатель компании Аркадий Волож, члены ее совета директоров и один из старейших сотрудников Владимир Иванов в сумме владели 14,15% акций класса B, которые соответствовали 54,92-процентной голосующей доле. Голосующая доля Воложа составляет 48,41%. Помимо российского он имеет гражданство Мальты.