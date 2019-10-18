«Яндекс» может выдохнуть. Правительство готово изменить законопроект о значимых сайтах

Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на источников – знакомого с содержанием документа и близкого к правительству.

Кабмин, по их данным, готов поддержать документ, если в него будут внесены корректировки: иностранное участие в интернет-ресурсах в отношении голосующих акций должно быть допустимо на уровне 50% минус одна акция. Также должны появиться четкие критерии отнесения информационного ресурса к значимому, чтобы избежать «оценочного влияния».

Такой подход правительства, полагает РБК, обрадует инвесторов «Яндекса», акции которого после обсуждения в Госдуме этого законопроекта упали более чем на 15%.



