Ждали самогон, получили деньги. Второй участник мнимой взятки арестован в Москве

Пресненский суд Москвы арестовал начальника уголовного розыска ОМВД «Дорогомилово» Сергея Устинова по делу о покушении на мошенничество. Полицейские были убеждены, что сотрудничающий с ФСБ адвокат принесет самогон.

«В отношении Устинова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 декабря», – сообщили в Пресненском суде вечером 18 октября.

Устинов и его шеф, начальник полиции «Дорогомилово» Дмитрий Смирнов, подозреваются в попытке получить 3,5 млн рублей от столичного адвоката Сергея Зуева.

Фигуранты не отрицают встречу с защитником, который, как оказалось, сотрудничает с ФСБ. Зуев передал пакет с наличностью, хотя подозреваемые были уверены, что в нем лежит деревенская самогонка. В отношении Зуева проводилась доследственная проверка, которая и стала поводом для его общения со Смирновым и Устиновым.





Министр экономического развития Алексей Улюкаев в ноябре 2016 года получил от главы Роснефти Игоря Сечина презент, в котором оказались 2 млн долларов – они были сочтены взяткой. Ровно через год, в ноябре 2017-го, в Калининграде задержали главного редактора газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова. Ему передали пакет от главы управления СКР по Калининградской области Виктора Леденева. Журналист полагал, что в нем содержатся материалы уголовного дела, но оказались 50 тысяч долларов.

Сценарии задержания полицейских из «Дорогомилово», Улюкаева и Рудникова разрабатывали сотрудники ФСБ.