Годовалый младенец умер на борту рейса из Москвы в тропики. У него остановилось дыхание

Рейс «Аэрофлота» из Москвы в Пхукет срочно сел в Казани вечером 18 октября. У ребёнка на борту остановилось дыхание.

Самолёт экстренно сел в Казани в четыре часа дня, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ. Как рассказали «Фонтанке» представители авиакомпании, реанимационная бригада малышу помочь не смогла. По данным СК, у ребёнка остановилось дыхание.

По данным СМИ, малыш и его родители – граждане Израиля.



