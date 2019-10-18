Пустыню Калахари расчищают вручную, чтобы проехать по ней со скоростью больше 1227,9 км/ч

В пустыне Калахари в Южной Африке, в той части, которая называется солончаки Хакскенпан, три сотни местных жителей сейчас заняты тем, что убирают камни, даже самые мелкие. Таким образом они готовят трассу для очередной попытки побить мировой рекорд скорости на земле. Одновременно команда инженеров собирает доставленный в разобранном виде из Великобритании болид Bloodhound LSR.

Как сообщает Autoevolution, на следующей неделе болид должен приступить к предварительным заездам, в ходе которые предполагается постепенно увеличивать скорость, пока наконец не будет превышен мировой рекорд – 1227,9 км/ч.

Для того чтобы Bloodhound LSR смог начать «тренировки», необходимо расчистить трассу длиной 16 километров от примерно 16,5 тонны тонн камней и обломков скал. Работа ручная, иначе не обеспечить необходимую чистоту поверхности. Это уже само по себе рекорд, потому что никогда еще такая большая территория не расчищалась для подготовки автомобильных заездов.





Автомобиль Bloodhound LSR (Land Speed Record), больше похожий на ракету, построен в Британии компанией Grafton специально для того, чтобы попытаться побить мировой рекорд скорости. Он был установлен в 1997 году другим британским автомобилем-ракетой TrustSSC и составляет 1227,9 км/ч, что быстрее скорости звука.

Для достижения скорости на Bloodhound LSR установлены сразу два двигателя — турбореактивный от истребителя Eurofighter Typhoon и ракетный двигатель специальной конструкции. Теоретически они могут разогнать болид до 1800 км/ч. В машине имеется и третий мотор, Jaguar V-8, который используется в качестве источника энергии для нагнетателей ракетного двигателя.

Еще одна любопытная деталь. За рулем нового болида во время попыток побить рекорд скорости будет находиться тот же человек, который его и установил 22 года назад, — бывший пилот ВВС Великобритании Энди Грин.

Видео: YouTube/Sasha Martinengo