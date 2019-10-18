Sony и Yamaha запускают беспилотник без окон. Но пассажиры будут довольны

Японские компании Sony и Yamaha с начала ноября запускают в тестовую эксплуатацию совместно разработанный необычный беспилотник SC-1. У него нет окон, зато есть сразу пять огромных дисплеев – один внутри и четыре снаружи. Первоначально он будет обслуживать туристов на одном из курортов и в ботанических садах на острове Окинава.

Разработчики называют SC-1 «коммуникабельным транспортом», пишет Autocar. Это пятиместная машина, предназначенная для эксплуатации внутри закрытых территорий, таких как курортные зоны или парки развлечений. Ее максимальная скорость – 19 км/ч, управляется она искусственным интеллектом, получающим информацию об окружающей обстановке с помощью круговых видеокамер, ультразвуковых датчиков и лидаров.

«Коммуникабельный транспорт» способен распознавать пол и возраст своих пассажиров и в зависимости от этого устанавливать скорость движения и контент, который демонстрируется на внутреннем 49-дюймовом дисплее и на четырех внешних 55-дюймовых дисплеях. Это могут быть как просто развлекательные или рекламные видео, так и система «смешанной реальности». В этом случае на экран транслируется изображение, полученное с камер, и на него накладываются виртуальные элементы. Таким образом можно, например, проводить экскурсии.





Для обеих компаний эта разработка является частью исследования новых возможностей в области мобильности. Sony и Yamaha планируют продолжать сотрудничество в создании новых транспортных средств с необычными функциями.