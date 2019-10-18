У завода «Ниссан» пенсионер уронил «Черри» в кювет. Его пассажир умер

Авария со смертельным исходом произошла вечером 18 октября в Приморском районе Петербурга. За рулем был 70-летний пенсионер.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, «Черри» съехал в кювет в половину седьмого вечера. Он двигался по дороге на Каменку, в канаву упал у поворота на Парашютную улицу. Что стало причиной аварии пока не ясно. Водитель получил травмы средней степени тяжести. Рядом с ним находился 71-летний мужчина, он умер на месте.



