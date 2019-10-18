Макрон назвал ошибкой реакцию НАТО на операцию Турции в Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил неспособность НАТО отреагировать на «сумасшедшее» наступление Турции на север Сирии, передает Reuters.

«Я считаю, что произошедшее в последние несколько дней (на севере Сирии) является серьезной ошибкой Запада и НАТО в регионе», — сказал Макрон журналистам после саммита Европейского совета в Брюсселе.

«Это ослабляет наш авторитет в поиске партнеров, которые будут на нашей стороне и которые думают, что они будут защищены в долгосрочной перспективе. Поэтому возникает вопрос о том, как функционирует НАТО», — добавил Макрон.

Военная операция Турции в Сирии под названием «Источник мира» стартовала 9 октября. Сообщалось, что турецкая армия намерена бороться с террористами ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и членами Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции считается террористической. США и Европейский союз раскритиковали проведение этой операции.

19 октября США и Турция достигли договоренности о приостановке операции на 5 дней.



