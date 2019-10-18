МИД России подтвердил отправку ноты протеста США

Министерство иностранных дел России передало США ноту протеста из-за поездки американских дипломатов в Северодвинск. Информацию об этом МИД подтвердило «РИА Новости».

«Россия передала США ноту протеста в связи с инцидентом с американскими дипломатами, снятыми с поезда в Северодвинске. Эту информацию РИА Новости подтвердили в МИД», — говорится в сообщении агентства.

17 октября статс-секретарь – замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил агентству, что Москва направит Вашингтону ноту протеста из-за инцидента с американскими дипломатами, которых сняли с поезда на пути в Северодвинск из-за отсутствия документов, дающих разрешение на въезд на режимную территорию.

16 октября телеканал РЕН сообщил, что троих американских военных атташе заподозрили в нарушении правил пребывания в России из-за отсутствия документов, необходимых для пребывания иностранцев в Северодвинске. Американцы находились в поезде «Ненокса — Северодвинск».

По данным «Интерфакса», инцидент произошел вечером 14 октября. Источник агентства рассказал, что после проверки документов они были отпущены. При этом он отметил, что у американских дипломатов не было документов, дающих разрешение на въезд на режимную территорию.



