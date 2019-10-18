В два раза дольше. МИД хочет пускать по электронной визе не только в Петербург и Владивосток

Краткосрочные электронные визы пустят иностранцев с 1 января 2021 года в самые любимые у туристов города. А действующий в том числе и на границе с Петербургом порядок прекратит действие. Министерство иностранных дел России начало работу над соответствующим законопроектом.

Проект документа появился 18 октября на портале правовой информации. В нем говорится, сейчас что на основании визы, которую на 8 дней можно оформить бесплатно, доступ возможен в Владивосток и Дальневосточный федеральный округ, калининградскую области и Санкт-Петербург с Ленобластью. Через полтора года, гворится в документе,

« электронная виза будет введена одновременно во всех наиболее востребованных туристами городах России. Иностранным гражданам будет предоставлен более гибкий и удобный режим въезда в Российскую Федерацию и пребывания на территории Российской Федерации. Одновременно прекратит действие существующий порядок въезда по визам в форме электронных документов на территории упомянутых регионов».

При этом срок пребывания в городах только формирующегося списка уже сейчас увеличен в два раза до 16 дней.

По данным «Коммерсанта», МВД в свою очередь разрабатывает документацию, закрепляющую право России дактилоскопировать всех въезжающих в Россию иностранцев.



