Правительство передумало приватизировать «Алросу» и «Первый канал». А вот с РЖД хотят попрощаться

Минэкономразвития не будет включать в план приватизации доли в «Алросе», «Росспиртпроме», «Зарубежнефти», «Первом канале» и Государственной транспортной лизинговой компании, заявила «Интерфаксу» замминистра экономического развития Оксана Тарасенко 18 октября.

При этом к реализации планируются «Совкомфлот», Объединенная зерновая компания. Рассматривается продажа долей в «Аэрофлоте», Новороссийском морском торговом порте и РЖД. По словам Тарасенко, министерства и региональные правительства активно возражают против расставания с активами.

«Мы воспринимаем включение крупных компаний в план (приватизации) как своего рода попытку начать диалог между бизнесом, органами власти, компаниями и инвесторами», – объяснила Тарасенко.

Напомним, что диалог ведется давно – большинство вышеперечисленных компаний ранее входили в план приватизации на 2014–2016 годы, но в плане 2017–2019 годов их в нем уже не оказалось.



