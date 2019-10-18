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Городская премия
19.10.2019 12:00
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Институт управления кует в Петербурге кадры для власти и бизнеса и претендует на премию «Фонтанки»

Институт управления кует в Петербурге кадры для власти и бизнеса и претендует на премию «Фонтанки»

Северо-Западный институт управления РАНХиГС с научной точки зрения оценивает качество жизни петербуржцев в разных районах города, так что хорошо знает, где и как их можно улучшить. Директор института Владимир Шамахов рассказал, почему для него важно выдвижение горожанами его вуза на премию «Фонтанка.ру – Признание и Влияние».

Владимир Шамахов, директор института СЗИУ РАНХиГС
Владимир Шамахов, директор института СЗИУ РАНХиГС

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  • Чувствуете ли вы признание горожанами результатов вашей работы?

Очевидно, что большая часть тех, кто поддерживает Северо-Западный институт управления РАНХиГС, – это наши студенты и выпускники. Мы очень стараемся, чтобы студенческие годы оставили в их памяти яркие воспоминания и позволили им чувствовать себя частью большой семьи – Президентской Академии.

Немаловажно, что читатели «Фонтанки.ру» выдвинули нас не только как образовательное учреждение – за нас голосуют в номинации лучший работодатель. Не секрет, что выпускникам высших учебных заведений бывает нелегко найти работу после окончания вуза, но мы даём молодым специалистам такую возможность. Считаю, что в этом заключается одно из наших преимуществ. Каждый год к нам устраиваются десятки молодых талантливых преподавателей. Для них вуз является трамплином к успешной карьере, здесь они находят ресурсы для новых проектов и исследований.


  •  Насколько важно для вас получать обратную связь от горожан – как это помогает в работе?

Обратная связь, по моему мнению, важна для любого учреждения, а тем более образовательного. Мы работаем с одним из самых мобильных слоёв населения – молодёжью – и нам важно, чтобы система образования сегодня соответствовала всем современным стандартам качества, становясь при этом более гибкой. Поэтому открытость для нас – основная форма взаимодействия со студентами, выпускниками и, конечно, обществом. Выстраивая подобный диалог, мы понимаем в какую сторону двигаться дальше. К примеру, аттестация преподавателей в Северо-Западном институте управления РАНХиГС проходит с учётом мнения студентов. Они оценивают своих наставников, и те преподаватели, которые не набирают достаточного количества баллов, аттестацию не проходят.

Помимо этого, наш институт уже многие годы является учредителем ряда социальных проектов, реализуемых на территории Петербурга и СЗФО. В 2019 году мы стали учредителями общегородского интернет-проекта «Открытый Петербург». Институт выступил в роли независимого исследовательского центра. Более 10 тысяч человек на официальном сайте проекта оценили качество жизни в своих районах и оставили отзывы и предложения по их развитию. Полученные результаты были обнародованы 19 июня на пресс-конференции, об этом тогда очень много писали в СМИ, что вызвало определённый резонанс в обществе.

  • Насколько объективным вам кажется конкурс «Фонтанки», и насколько аудитория нашего сайта репрезентативна, с вашей точки зрения?

Самое ценное, что хочется отметить в премии – это то, что номинантов оценивает не экспертный совет, как в большинстве подобных проектов, а петербуржцы – ваши читатели, люди разных возрастов и социального статуса, без какой либо «выборки». Это искренняя оценка деятельности тех учреждений и организаций, в которых жители нашего города получают образование, проводят свой досуг, строят карьеру. Это и есть самое главное. В репрезентативности аудитории сомнений нет, мы знаем, что «Фонтанка» – популярное и уважаемое издание.

  • Действительно ли ваша академия может претендовать на звание лучшего учебного учреждения в городе? Важно ли это для вас, и много ли вы сделали и делаете, чтобы соответствовать такому статусу?

Ответ на первый вопрос могут дать только граждане. Когда будут подведены итоги премии, мы узнаем их точку зрения. В наше время об успехах принято судить по показателям различных рейтингов. Но я убежден, что не обязательно быть первым, надо быть лучшим. Ведь главный результат работы Северо-Западного института управления РАНХиГС – счастливые студенты и успешные выпускники, действующие на благо любимого города и страны.

Справка:

С 16 сентября по 16 октября читатели «Фонтанки» называли своих кандидатов на звание лучшей компании в 12 номинациях Премии в категории "Признание". Тысячи жителей нашего города рассказали нам, кому они доверяют, чьими услугами им нравится пользоваться и кто достоин называться лучшим в Петербурге. По итогам этого этапа оргкомитет сформировал шорт-листы во всех 12 номинациях, куда вошли по десять брендов, называемых чаще других.

18 октября стартовал новый этап Премии – голосование. На сайте «Фонтанки» каждый житель нашего города сможет выбрать ту компанию, которая ему нравится больше всего. 12 декабря мы назовем победителей – тех, кто наберет больше всего голосов в каждой номинации.

Мы призываем активно участвовать в нашем проекте как горожан, которые в своей повседневной жизни постоянно пользуются услугами компаний-номинантов, так и представителей бизнеса. Город должен знать своих героев.

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