Начальник полиции ОМВД «Дорогомилово» арестован. Версия взятки не подтвердилась, он утверждает о передаче деревенской самогонки

В Москве заключен под стражу замначальника полиции отдела МВД «Дорогомилово» Дмитрий Смирнов. Первоначальная версия о получении им взятки 3,5 млн рублей развалилась в первый день следствия, а сам полицейский заявляет о деревенской самогонке в пакете.

Как сообщили в Пресненском райсуде Москвы, вечером 18 октября Смирнов отправлен в СИЗО на два месяца, по 17 декабря.

«Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК «Покушение на мошенничество», Смирнову обвинение не предъявлено», – добавили в суде.

По версии следствия, начальник полиции «Дорогомилово» и его заместитель Сергей Устинов требовали 7 млн рублей от адвоката Сергея Зуева, в отношении которого проводилась доследственная проверка. Полицейских задержали при получении 3,5 млн рублей.





Смирнов просил избрать ему домашний арест. Суду он подтвердил, что встречался с Зуевым и получал от него пакет. В нем, был абсолютно уверен полицейский, лежал самогон, а не деньги, приводит его слова «Интерфакс».

Сергея Устинова тоже просят заключить под стражу. Решение еще не вынесено.

После задержания Смирнова и Устинова сотрудники ФСБ посетили также УВД по Западному административному округу Москвы. Это подразделение прославилось делом журналиста Ивана Голунова, которому подбросили наркотики.